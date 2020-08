Covid-19, le biblioteche regionali ripristinano alcuni servizi

AOSTA. La biblioteca regionale di Aosta e le biblioteche comprensoriali di Châtillon, Donnas, Morgex e Verrès possono da oggi ripristinare alcuni servizi interrotti per l'emergenza coronavirus.

Gli utenti della biblioteca aostana B. Salvadori possono accedere alle sezioni prestito adulti, ragazzi, consultazione e fondo valdostano ed anche alle relative postazioni di studio. L'orario di apertura è dalle ore 9 alle 19, a esclusione del lunedì mattina. L'accesso è contingentato con obbligo di indossare la mascherina, igienizzare le mani e rispettare la distanza di sicurezza. Nelle postazioni di studio è possibile rimanere per massimo tre ore, così da permettere l'avvicendamento con altri utenti. Le altre sezioni rimangono per ora chiuse e non sono ancora utilizzabili le postazioni informatiche, eccetto quelle di autorestituzione e autoprestito e di consultazione del portale Cordela al fondo valdostano.

Anche presso le biblioteche comprensoriali regionali di Châtillon, Donnas, Morgex e Verrès, oltre al servizio di prestito in sede, è nuovamente possibile accedere, in forma contingentata, alle postazioni di studio.

redazione