Sindacato Sappe: nel carcere di Brissogne rissa tra detenuti

AOSTA. Una rissa tra detenuti si sarebbe verificata mercoledì 12 agosto nella casa circondariale di Brissogne, secondo quanto riportato dal sindacato Sappe tramite il dirigente sindacale Massimo Chiepolo.

Ad essersi scontrate sarebbero "due fazioni di detenuti, una composta da maghrebini e l'altra dal resto delle etnie, per motivazioni ancora da accertare. Solamente l'intervento del personale di polizia penitenziaria - riferisce il Sappe - è riuscito a riportare la calma. Diversi ristretti sono rimasti feriti e, fortunatamente, nessun agente ha riportato danni malgrado l'intervento sia avvenuto in un clima di guerriglia con immobili e suppellettili distrutti ed usati come armi".

"Tutto ciò si è potuto verificare grazie al regime "aperto" e solamente la prontezza e professionalità del personale intervenuto ha evitato un epilogo ben più drammatico", accusa il sindacato.

"Quel che è accaduto - denuncia ancora il Sappe -, ha riportato alla ribalta le difficoltà della struttura detentiva e delle gravi condizioni operative nelle quali lavora ogni giorno il personale di polizia penitenziaria. Dove sono ora quelli che rivendicano ad ogni piè sospinto più diritti e più attenzione per i criminali ma si scordano sistematicamente dei servitori dello Stato, come gli Agenti di Polizia Penitenziaria e gli appartenenti alle Forze dell’Ordine, che ogni giorno rischiano la vita per la salvaguardia delle Istituzioni?".

redazione