Covid-19, dal 24 agosto test sierologici sul personale scolastico della Valle d'Aosta

AOSTA. Mentre la protezione civile nazionale segnala un nuovo casi di Covid-19 riscontrato in Valle d'Aosta nell'ultimo giorno, che porta a 11 il totale delle personale attualmente positive al virus, l'Amministrazione regionale annuncia che sono pronte le procedure operative per sottoporre i docenti e il personale delle scuole valdostane ai test sierologici per la ricerca di anticorpi. Si tratta di un programma su base volontaria.

Dal 24 agosto sarà il personale della Croce Rossa Italiana ad occuparsi di eseguire i test operando direttamente nelle scuole seguendo un calendario che le singole istituzioni scolastiche hanno già ricevuto.

redazione