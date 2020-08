Potenziata la presenza social del Dipartimento regionale del lavoro

AOSTA. Il Dipartimento del lavoro dell'Amministrazione regionale è adesso raggiungibile anche tramite diversi canali social. È l'effetto del lockdown per il coronavirus che, con la chiusura degli uffici e l'obbligo di mantenere il distanziamento, ha portato ad un incremento dell'uso dei canali telematici per usufruire dei servizi della pubblica amministrazione.

Il Dipartimento ha quindi potenziato la pagina Facebook "dipartimentolavororegionevda" ed è sbarcato su Instagram (diplavoroeformazionevda), LinkedIn (Dipartimento Lavoro e Formazione Regione Autonoma Valle d’Aosta) ed anche sulla piattaforma YouTube (lavoriamoci).

"All'interno di questi social - spiegano gli uffici regionali - sono presenti, oltre alle offerte di lavoro che pervengono ai Centri per l'Impiego, anche pillole digitali utili nella vita di tutti i giorni, quali video tutorial su procedure online, come per le chiamate pubbliche o le misure anticrisi Covid-19, consigli su come impostare il proprio curriculum vitae in modo efficace, e molto altro".

redazione