La Regione appalta lavori di manutenzione per 1,3 milioni

AOSTA. L'Amministrazione regionale stanzia 1,3 milioni di euro per effettuare interventi di manutenzione negli stabili di proprietà o in uso tramite una serie di gare in capo alla struttura Edilizia patrimonio immobiliare.

Saranno appaltati servizi sui sistemi di sicurezza e antincendio come la manutenzione di porte tagliafuoco, uscite di emergenza, maniglioni antipanico e di impianti di depurazione delle acque reflue; la fornitura di gasolio riscaldamento, gas propano e pelle; la manutenzione degli ascensori; la manutenzione degli impianti elettrici e antincendio della biblioteca regionale di Aosta e del teatro regionale ed anche la fornitura di materiale di ferramenta.

Sono anche previsti dei lavori di manutenzione ordinaria, verifica e pronto intervento del gruppo Ups a servizio della caserma regionale dei vigili del fuoco di Aosta.

redazione