Elezioni, avvocato di Rollandin: 'è candidabile ed eleggibile'

AOSTA. "Il dr. Augusto Rollandin è "presentabile", candidabile ed eleggibile e d'altronde la sua candidatura è già stata posta al vaglio da parte degli organi amministrativi competenti". Così l'avvocato Andrea Giunti a nome dell'ex presidente della Regione inserito nella lista dei candidati impresentabili dalla Commissione Parlamentare Antimafia.

Rollandin, candidato alle regionali nella lista Pour l'Autonomie, "è solo stato sospeso nella scorsa legislatura in seguito ad una condanna che ritiene altamente ingiusta - precisa l'avvocato - e che proprio per detto motivo ha impugnato nelle sedi competenti attendendo, come, peraltro, negli altri procedimenti che lo hanno visto sempre assolto, serenamente il relativo giudizio".

redazione