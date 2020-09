Maltempo, chiusi i valichi del Piccolo e Gran San Bernardo

AOSTA. Con l'arrivo delle prime nevicate i mezzi spazzaneve sono al lavoro per assicurare la viabilità sulle strade statali della Valle d'Aosta.

Le precipitazioni nevose hanno condotto l'Anas a chiudere in anticipo e temporaneamente i colli del Piccolo San Bernardo e del Gran San Bernardo verso Francia e Svizzera.

"A causa delle precipitazioni nevose in atto, il Gestore svizzero ha chiuso il versante di competenza del Colle del Gran San Bernardo, sul proseguimento oltre confine di Stato della statale 27 del Gran San Bernardo", spiega Anas. Analogamente l'ente stradale ha chiuso la SS27 dal chilometro 26 circa fino al confine di Stato. La riapertura del valico "avverrà in esito alla valutazione delle condizioni e delle previsioni meteorologiche e in accordo con il Gestore elvetico".

Simile la situazione per il valico del Piccolo San Bernardo. La Strada statale 26 rimarrà chiusa dal bivio di Les Suches fino alle ore 8 di lunedì 28 settembre.

redazione