La stazione Sagf di Entrèves intitolata al maresciallo Musichini

COURMAYEUR. La stazione del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza di Entrèves, nel comune di Courmayeur, sarà intitolata al maresciallo Marco Musichini morto lo scorso gennaio durante una esercitazione.

La cerimonia si svolgerà mercoledì 30 settembre alla presenza di un ristretto numero di autorità tra cui il comandante generale Generale Giuseppe Zafarana, il comandante in seconda Generale Edoardo Valente, del comandante interregionale per l'Italia Nord Occidentale Generale Giuseppe Vicanolo ed al comandante regionale per il Piemonte e la Valle d'Aosta Generale Giuseppe Grassi.

Musichini, 42 anni, era uno dei finanzieri soccorritori della stazione di Entrèves. È deceduto lo scorso mese di gennaio durante una esercitazione con alcuni colleghi a Vertosan.

