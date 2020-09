Scuola, la Regione Valle d'Aosta cerca esperti per l'insegnamento plurilingue

AOSTA. L'Amministrazione regionale intende costituire un elenco di esperti per insegnare in francese e in lingue straniere le discipline non linguistiche nelle scuole della Valle d'Aosta.

L'assessorato all'istruzione ha pubblicato un avviso che scadrà il prossimo 15 ottobre per cercare esperti o liberi professionisti "madre lingua o di derivazione familiare o di vissuto linguistico tale da esprimersi con naturalezza nelle lingue francese, inglese e tedesca".

I curriculum vitae dei candidati sarà esaminato da una commissione che verificherà il possesso dei requisiti richiesti che includono una certificazione o una attestazione per l'insegnamento in L2 oppure di esperienze significative nell'insegnamento di discipline non linguistiche in L2. L'elenco che sarà formato sarà a disposizione delle scuole che vogliono potenziare i progetti di insegnamento e apprendimento delle materie.

Gli esperti interessati possono rispondere all'avviso sul sito di Webécole e presentare la candidature a partire da mercoledì 30 settembre.

redazione