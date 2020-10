Covid, nelle scuole aumentano contagi e isolamenti

AOSTA. Quasi 50 contagi e 748 persone in isolamento: è il bilancio della diffusione del Covid-19 nelle scuole della Valle d'Aosta a un mese dall'inizio delle lezioni.

Ad oggi risultano contagiati 35 alunni e 12 docenti. Le misure precauzionali nei confronti di coloro che sono venuti a contatto con i contagiati riguardano 614 studenti e ben 134 insegnanti che dalla quarantena non possono fare didattica a distanza. Il rischio di un blocco dell'intero sistema scolastico non è così lontano.

Le situazioni più critiche riguardano le scuole superiori di Aosta, come il liceo Regina Maria Adelaide e l'Institut Agricole Régional. A Courmayeur la decisione più drastica: in via preventiva tutti gli oltre 140 studenti del Liceo Linguistico rimarranno a casa e seguiranno le lezioni on line tenute dagil insegnanti dalla sede del liceo.

"Avevamo stipulato un protocollo affinché si limitassero i contatti stretti proprio per evitare che in caso di Covid non si andasse in isolamento fiduciario 'a tappeto', ma 'mirato' - spiega il presidente del liceo Franco Cossard -. Abbiamo scoperto che nelle scuole in cui ci sono casi Covid, che ad oggi noi non abbiamo, l'Usl mette in isolamento fiduciario tutta la classe e tutti i professori che hanno insegnato nelle 48 ore precedenti anche solo per 50 minuti. Questa cosa non ci era mai stata detta".

Prosegue Franco Cossard: "se non avessimo disposto la didattica a distanza e ci fosse stato un caso positivo, tutti i professori - dato che da noi girano tutte le classi - sarebbero andati in isolamento fiduciario. In quel caso, essendo in mutua, non avrebbero nemmeno potuto fare la didattica a distanza e avrei dovuto chiudere il servizio per dieci giorni, cosa che non voglio fare assolutamente".

Clara Rossi