Coronavirus, +135 positivi su 251 persone testate in Valle d'Aosta

Il bollettino del 19 ottobre: nuova impennata dei contagi e aumentano i ricoveri all'ospedale Parini

AOSTA. Più della metà dei 251 tamponi effettuati nell'ultimo giorno in Valle d'Aosta hanno dato risultato positivo al Covid-19. Si tratta di 135 nuove persone identificate come contagiate che portano a 1.946 il totale di casi scoperti dall'inizio dell'emergenza sul territorio regionale.

Secondo il bollettino regionale, aggiornato alle ore 12 e diffuso poco prima delle 17, le persone positive attualmente sono 658 e i ricoverati all'ospedale Parini risultano 30 (ieri 25) di cui 26 nei reparti Covid e 4 nella terapia intensiva. Il responsabile dei reparti Rodolfo Riva ha però spiegato nel pomeriggio con alcune dichiarazioni alle agenzie che i ricoveri sono saliti a 36.

I guariti ad oggi sono 1.141.

Sale la pressione sull'ospedale Parini

L'attenzione maggiore è rivolta al costante aumento dei ricoveri che, sebbene si mantengano relativamente bassi rispetto al numero di contagi, rappresentano in prospettiva un rischio per la tenuta dell'ospedale regionale ha già dovuto sospendere parte dell'attività chirurgica meno urgente per far posto ai reparti Covid.

Posti letto all'Isav di Saint-Pierre

Per dare respiro all'ospedale regionale la clinica di Saint-Pierre si prepara a ospitare alcuni pazienti Covid positivi. Tra meno ci saranno a disposizione fino a 32 posti letto grazie ad un accordo con l'Usl. Già in primavera l'Istituto aveva riconvertito parte della clinica in struttura Covid per i pazienti in via di guarigione trasferiti dal Parini.



Clara Rossi