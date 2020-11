Parte il click day del Bonus mobilità, ma Aosta è esclusa

AOSTA. È scattato oggi l'atteso click day per accedere al buono mobilità, il contributo che copre spese fino a 500 euro per l'acquisto di biciclette anche a pedalata assistita, monopattini, hoverboard, segway e veicoli elettrici per la mobilità personale.

Per tantissimi utenti accedere al sito predisposto dal Ministero dell'Ambiente è risultato impossibile fin dalle prime ore dall'attivazione. Anche dalla Valle d'Aosta in tanti hanno provato ad accedere al portale per chiedere il bonus. I fortunati che ci sono riusciti hanno però avuto un'amara sopresa: Aosta è esclusa dal buono mobilità.

La situazione ci è stata segnalata da un lettore di Aostaoggi.it che ha riferito di aver contattato gli uffici comunali per avere informazioni in merito e di aver ricevuto come risposta l'assicurazione che Aosta è compresa.

Sulle stesse faq del portale del Ministero dell'Ambiente è spiegato che "possono usufruire del buono mobilità per l'anno 2020 i maggiorenni che hanno la residenza (e non il domicilio) nei capoluoghi di Regione (anche sotto i 50.000 abitanti), nei capoluoghi di Provincia (anche sotto i 50.000 abitanti), nei Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti e nei comuni delle Città metropolitane (anche al di sotto dei 50.000 abitanti)".

Tuttavia basta compilare il campo del Comune di residenza inserendo Aosta per ottenere la risposta "il comune indicato non è compreso nell'iniziativa".







Marco Camilli