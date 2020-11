Petizione on line per aprire aule studio pubbliche in Valle d'Aosta

AOSTA. Il Coordinamento Giovanile Valdostano ha attivato una petizione on line per aprire aule studio pubbliche sul territorio regionale.

"In Valle d'Aosta non esistono aule studio pubbliche. Questa situazione comporta disagio, in quanto chi studia può usufruire solo dei posti limitati della biblioteca e di due piccole aule studio all’interno dell’Università della Valle d'Aosta, che non coprono a livello di posti nemmeno il 0,06% degli iscritti", si legge nella presentazione dell'iniziativa aperta sulla piattaforma change.org (link).

"La popolazione studentesca delle medie, delle superiori e soprattutto quella universitaria, in sede e fuorisede, non ha abbastanza luoghi in cui andare a studiare, in cui ritrovarsi per formare gruppi di studio o in cui prendere ripetizioni. Inoltre, deduciamo dall’alto tasso di abbandono scolastico che i/le giovani possono trovare ostacoli nel studiare in casa, soprattutto nelle famiglie con difficoltà socio-economiche. Questo dato vede la nostra regione tra le peggiori in Italia. [26% nel 2018, 15% nel 2019]".

Secondo i promotori è "essenziale garantire il diritto allo studio: fornire dei luoghi ad esso dedicati porterebbe sul lungo termine ad un incentivo nel proseguimento degli studi. Chiediamo, perciò, alla Regione Valle d'Aosta e al Comune di Aosta, di mettere a disposizione dei locali utilizzabili sul territorio, adattandoli ad Aule Studio".

"Considerata la situazione sanitaria, non ci aspettiamo che vengano aperte nell’immediato, ma confidiamo che questo periodo di distanziamento sociale possa permettere di individuare i locali ed predisporli al meglio per poter fruirne in futuro", si legge ancora nell'iniziativa.

redazione