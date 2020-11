Covid-19, Lavevaz bacchetta i genitori 'epidemiologi del web'

AOSTA. "Forse noi genitori, più che fare gli epidemiologi sul web, dovremmo impegnarci a trasmettere ai nostri figli le buone pratiche da mettere in campo per migliorare la situazione". Lo ha affermato il presidente della Regione Erik Lavevaz intervenendo oggi in conferenza stampa sulla situazione epidemiologica Covid-19 in Valle d'Aosta.

"Vorrei fare un appello ai miei colleghi, e non parlo di quelli seduti vicino a me ma dei miei colleghi genitori che hanno dei figli adolescenti. È di tutta evidenza scientifica - ha dichiarato - che il virus in questo momento è trasportato soprattutto dal mondo giovanile, quindi la necessità di mantenere le buone pratiche che abbiamo imparato - distanziamento, indossare la mascherina in ogni occasione - è un aspetto che forse noi genitori, più che fare gli epidemiologi sul web, dovremmo impecnarci a trasmettere ai nostri figli".

"I ragazzi non hanno la sensibilità di vedere questo tipo di problema e si sentono invincibili, però portano il virus a casa e così i nonni finiscono in terapia intensiva", ha aggiunto il presidente della Regione.

C.R.