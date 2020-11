Trasporto disabili, agevolazione del 50% sull'abbonamento 2021

Approvata dalla giunta regionale della Valle d'Aosta la riduzione delle quote

AOSTA. Gli utenti del servizio di trasporto disabili potranno beneficiare delle misure - voucher e rimborsi - sugli abbonamenti non utilizzati a causa dell'emergenza Covid. Una delibera approvata dalla giunta regionale della Valle d'Aosta in questi giorni autorizza la riduzione del 50 per cento delle quote di accesso al servizio per il prossimo anno.

"A seguito dell'emergenza epidemiologica a livello nazionale e regionale sono state attivate delle misure per il trasporto pubblico su gomma e su ferro, ma i soggetti disabili che usufruiscono del servizio della regione sono stati esclusi", ha spiegato in conferenza stampa l'assessore regionale all'Ambiente, Trasporti e Mobilità sostenibile Chiara Minelli. "Molti utenti quest'anno non hanno potuto usufruire del servizio e hanno sostenuto una spesa nel 2019 che non ha avuto riscontro. Adesso andiamo a sanare questa situazione sull'abbonamento 2021 da anticipare nel 2020 su cui ci sarà una riduzione del 50%".

E.G.