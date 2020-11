Bilancio positivo per i Job Training Days on line

AOSTA. Bilancio positivo per l'edizione on line dei Job Training Days 2020. Secondo i dati resi noti dall'assessorato regionale dello sviluppo economico, l'evento organizzato dal Dipartimento Lavoro ha registrato 262 iscritti alle giornate dedicate alla formazione e al lavoro. La piattaforma dell'iniziativa inoltre ha registrato 742 accessi tra il 9 e il 13 novembre.

In particolare la Journée des métiers du tourisme, dedicata all’incontro tra le aziende del settore turistico-alberghiero e i lavoratori, realizzata mercoledì 11 in collaborazione con Adava, nonostante l'attuale situazione emergenziale ha visto l’organizzazione di 96 colloqui, tra 12 aziende e 79 lavoratori, condotti interamente su piattaforma online.

"Organizzare i Job Training Days malgrado le restrizioni imposte dalla pandemia era per noi una priorità. Dare opportunità formative e lavorative alle persone in cerca di occupazione, in questo momento difficile, sia per le imprese che per i lavoratori, è l’obiettivo dell'assessorato", commenta l'assessore Luigi Bertschy.

