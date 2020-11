Covid, Valle d'Aosta zona rossa fino al 3 dicembre

Il ministro Speranza ha firmato la nuova ordinanza

AOSTA. Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha firmato l'ordinanza in vigore da oggi che rinnova la "zona rossa" per l'alto rischio Covid-19 per la Valle d'Aosta e per altre cinque regioni ossia Calabria, Lombardia, Piemonte, Puglia, Sicilia, Valle d'Aosta.

La nuova ordinanza è valida fino al 3 dicembre, giorno di scadenza del Dpcm che ha istituito la classificazione per zone dell'Italia, "ferma restando la possibilità di nuova classificazione prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020".

redazione