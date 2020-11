La polizia sul territorio con l'iniziativa Questo non è amore

Il personale sarà ad Aosta e a Pollein per il banchetto informativo in occasione della Giornata contro la violenza sulle donne

AOSTA. In occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, la Polizia di Stato di Aosta sarà presente sul territorio con l'iniziativa denominata "Questo non è amore".

Oggi, durante la mattina, il personale sarà presente con un banchetto informativo presso l'area interna del supermarket Gros Cidac di Aosta. Nel pomeriggio verrà l'iniziativa sarà riproposta presso l'area interna del market Carrefour, nel centro commerciale Les Halles di Pollein.

L'obiettivo - spiega la Questura - è quello di favorire l'emersione del fenomeno della violenza di genere, offrendo alle vittime e alle donne anche solo potenzialmente interessate dal fenomeno informazioni e assistenza che poi potrà essere sviluppata in tempi e sedi opportune.

redazione