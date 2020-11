Progetto Un Parco per Amico: la raccolta fondi è on line

L'iniziativa del Parco Nazionale Gran Paradiso è per bambini e ragazzi malati o con disabilità

COGNE. Avvicinare i giovani alla natura e, quando non è possibile, portare direttamente la natura da loro. Con questo obiettivo il Parco Nazionale Gran Paradiso ha attivato il progetto "Granpa - Un Parco per amico" dedicato ai bambini e ai ragazzi seguiti dall'UGI Onlus e dalla Fondazione Paideia Onlus. Le due realtà sostengono rispettivamente le famiglie dei piccoli pazienti dei reparti oncologici e i giovani con disabilità o che vivono in contesti difficili.

Una parte del costo del progetto è coperta da una iniziativa che vede il supporto della Fondazione Comunitaria della Valle d'Aosta: una raccolta fondi on line attraverso la piattaforma virtuale GoFundMe (link). Effettuando una donazione da un minimo di 10 a un massimo di 100 Euro, o anche donando un importo libero, è possibile contribuire al progetto per i bambini malati, disabili e svantaggiati aiutando nell'acquisto di materiali per kit, laboratori e incontri tematici e nell'organizzazione di escursioni e soggiorni all'interno dell'area protetta.

L'obiettivo di raccogliere 5.000 Euro (sui 25.000 Euro del costo del progetto) si sta avvicinando.

Sabato 28 novembre ci sarà anche una speciale raccolta fondi dedicata a questo e ad altri quattro progetti attivati da istituzioni ed enti non profit. Per dodici ore, dalle 10 alle 22, sarà possibile partecipare con un contributo attraverso la piattaforma donorday.it.

Elena Giovinazzo