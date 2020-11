Covid, fascia rossa confermata per la Valle d'Aosta. Lavevaz: Roma dia risposte chiare

Lombardia e Piemonte passano in arancione mentre la Valle rimane nella fascia massima di rischio

AOSTA. La Valle d'Aosta rimarrà in fascia rossa per l'emergenza Covid-19 (almeno) fino allo scadere dell'attuale Dpcm, giovedì 3 dicembre. Nonostante la curva dei contagi si stia appiattendo e malgrado gli interventi per togliere pressione dall'ospedale regionale Parini, che si appresta a chiudere altri reparti Covid, per la nostra regione l'atteso e sperato cambio di colore non c'è stato.

In occasione del settimanale monitoraggio sull'evoluzione dei contagi nei singoli territori il Piemonte, la Calabria e la Lombardia diventano arancioni, mentre Liguria e Sicilia passano in fascia gialla. La Valle d'Aosta invece resta rossa e rimane in lockdown insieme alla provincia autonoma di Bolzano e alle regioni Abruzzo, Campania e Toscana.

L'indice Rt scende ancora

L'annuncio arriva nel giorno in cui l'Rt medio in Italia scende sotto l'1. Per la Valle d'Aosta l'indice è sceso a 1.01 da 1.23 della settimana scorsa; per il vicino Piemonte è 0.9, per la Lombardia 1.24, per la provincia di Bolzano 1.03.

L'ira di Lavevaz: Roma dia risposte chiare

La decisione di mantenere in rosso la Valle d'Aosta ha causato la decisa reazione del presidente della Regione, Erik Lavevaz. In un tweet accusa: "Ieri abbiamo ricoverato un cittadino Biellese perché tante rianimazioni del #Piemonte erano sature. Oggi deduciamo (da Roma non arrivano comunicazioni) che rimarremo #zonarossa e ad ora non sappiamo perché. Roma deve darci risposte chiare, questa non è serietà".

Marco Camilli