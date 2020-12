Covid, la Regione: nei prossimi giorni approfondimenti su attività di ristorazione

La Valle d'Aosta è sempre zona arancione: per ora rimane consentito solo asporto e consegna a domicilio

AOSTA. La Regione effettuerà "nei prossimi giorni" degli "approfondimenti specifici sulla situazione delle attività di ristorazione in rapporto ai dati sanitari / epidemiologici della Valle d'Aosta". È quanto si legge in una nota a firma della presidenza di Palazzo regionale in cui si fa cita esplicitamente la legge regionale "anti Dpcm" approvata la scorsa settimana dal Consiglio Valle per la gestione in autonomia dell'emergenza Covid-19 sul territorio regionale.

Ad oggi comunque il territorio valdostano è zona arancione e pertanto bar, ristoranti, pasticcerie, pub e tutti i servizi della ristorazione possono lavorare soltanto con servizio d'asporto dalle ore 5 alle 22 e per le consegne a domicilio senza vincolo di orario.

Rimane sembre in vigore l'obbligo di rispettare il divieto di assembramento nelle vicinanze dei locali e di consumare sul posto bevande e alimenti acquistati.

redazione