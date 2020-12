Alloggi Erp, riaperti i termini per il contributo affitti

AOSTA. Sono stati riaperti per alcuni giorni i termini di presentazione delle domande di contributo del canone di locazione a beneficio degli assegnatari degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

Per poter ottenere il contributo è richiesto un Isee 2020 inferiore o uguale a 20.000 euro e autocertificare una sospensione o la riduzione dell'attività lavorativa a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 o un reddito inferiore alla soglia di sussistenza considerata minimo vitale.

Le domande devono essere presentate entro il 18 dicembre presso l'Arer - Agenzia regionale per l'edilizia residenziale oppure inviate per posta elettronica o per posta ordinaria o ancora depositate direttamente nella buca delle lettere della sede di via Cesare Battisti 13, ad Aosta.

redazione