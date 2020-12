Covid-19, Valle d'Aosta gialla da domenica. Arriva il Dpcm Natale

Tutta Italia rossa dal 24 dicembre al 6 gennaio (con alcuni giorni in fascia arancione). Deroghe per i piccoli Comuni





AOSTA. Dalla fine di questa settimana Valle d'Aosta entrerà nella fascia gialla grazie al miglioramento dei dati sulla situazione dell'emergenza Covid-19.

L'Rt calcolato per il territorio regionale è in calo anche questa settimana: 0.63 rispetto allo 0.68 del precedente periodo di monitoraggio. Da domenica la Valle d'Aosta quindi sarà gialla e potrà contare sull'alleggerimento di numerose restrizioni, anche se queste ultime erano già state ammorbidite dalla recente ordinanza regionale in deroga alle limitazioni della zona arancione.

Il periodo di relativa libertà tuttavia potrebbe durare soltanto quattro giorni visto il Dpcm Natale approvato questa sera dal Consiglio dei Ministri. Il nuovo provvedimento - su cui potrebbe intervenire una nuova ordinanza regionale - dispone per il periodo dal 24 dicembre al 6 gennaio la zona rossa in tutta Italia nei giorni festivi e prefestivi e la zona arancione per gli altri giorni, ossia il 28, 29 e 30 dicembre e il 4 gennaio. Bar, ristoranti e negozi saranno chiusi e bisognerà rimanere in casa.

In attesa della conferenza stampa indetta questa sera (l'orario non è stato comunicato) del presidente Conte, in base alla bozza del Dpcm circolata nelle ultime ore è previsto che nei giorni festivi e prefestivi compresi tra il 24 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021 lo spostamento verso le abitazioni private sia consentito "una sola volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5 e le ore 22, verso una sola abitazione ubicata nella medesima regione e nei limiti di due persone, ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di 14 anni sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi".

Per i piccoli Comuni ci sarebbe una deroga. Durante le festività si potrà uscire dal territorio dei Comuni con meno di 5.000 abitanti rimanendo entro un raggio di 30 chilometri.

Clara Rossi