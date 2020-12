Aosta, Quotidiamo festeggia i primi 4 anni di attività

Le famiglie in difficoltà che si rivolgono all'emporio solidale trovano generi di prima necessità e un servizio di ascolto e orientamento

AOSTA. Il 13 dicembre 2016 ad Aosta veniva inaugurato l'emporio solidale Quotidiamo, attività che opera come negozio di generi alimentari e di prima necessità e come servizio di ascolto e di orientamento per persone che vivono situazioni di difficoltà.

A quattro anni di distanza dall'apertura, Quotidiamo fa un bilancio di quanto fatto finora: 294 nuclei familiari aiutati e fornitura di generi alimentari, prodotti per l'igiene della casa e materiale scolastico e di cancelleria per un controvalore di circa 125.000 euro. "Il 47% dei nuclei familiari sono italiani, a dimostrazione di come la crisi abbia colpito sempre più fasce di popolazione considerate in zona grigia delle nuove povertà", sottolinea Quotidiamo. Fondamentale per garantire l'attività del servizio sono state le donazioni ricevute da aziende ed enti del territorio, da supermercati, da associazioni e anche da privati: tonnellate di alimenti freschi e secchi, prodotti per la casa e l'igiene personale, materiale per la scuola che sono stati distribuiti alle famiglie in difficoltà.

Altro capitolo è la Casa dei cittadini gestita dalla Lega italiana contro il dolore della Valle d'Aosta che ha assistito, ascoltato e accompagnato "più di 6000 persone, con una forte percentuale (quasi l'80%) di cittadini italiani".

"Un ringraziamento particolare va alle tante volontarie e ai tanti volontari che hanno prestato la loro disponibilità nella gestione del punto distribuzione, riuscendo a instaurare anche degli ottimi rapporti umani con le persone che accedono quotidianamente al servizio", dice l'emporio solidale.

Le donazioni per sostenere il servizio sono sempre possibili: prodotti alimentari o di prima necessità possono essere lasciati negli armadi solidali situati nei supermercati ed è anche possibile effettuare un bonifico sul conto dedicato aperto presso la Fondazione comunitaria della Valle d'Aosta (Bcc Valdostana Iban IT53Q0858701211000110150701; Intesa Sanpaolo Iban IT73G0306909606100000005667; Unicredit Iban IT37G0200801210000102396075) indicando la causale "Fondo Emporio Solidale – sostegno iniziative utilità sociale" e beneficiando così delle agevolazioni fiscali sulla dichiarazione dei redditi.

redazione