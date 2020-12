Aggiornate le tariffe 2021 dell'Allô Nuit

Il servizio di trasporto pubblico serale a chiamata è attivo nella plaine di Aosta

AOSTA. Il governo regionale ha aggiornato le tariffe del trasporto pubblico notturno Allô Nuit che saranno in vigore a partire dal 1° gennaio 2021.

Il servizio attivo nel comprensorio della plaine di Aosta prevede tariffe differenti per le corse urbane, extraurbane ed extraurbane oltre i 15 chilometri. Per i tragitti urbani il costo è di 6 euro per un utente, 4,5 euro ciascuno per due utenti e 4 euro ciascuno per tre o più utenti. Per i tragitti extraurbani entro i 15 km un utente paga 9 euro, due utenti 6,5 euro e tre o più utenti 5 euro. Infine per i percorsi extraurbani oltre i 15 km la tariffa è di 13 euro per un utente, 7,50 euro per due utenti e 6 euro per tre o più utenti.

Per accedere il servizio è necessario telefonare al numero 346 8089871 (nei giorni in cui è in servizio un solo veicolo), ed ai numeri 346 8089871, 346 8089872, 346 8089880 (nei giorni in cui sono in servizio tre veicoli), da effettuarsi durante l’orario di funzionamento del servizio, dalle 21.00 alle 05.30.

C.R.