Meteo, allerta valanghe sul territorio della Valle d'Aosta

AOSTA. Sul territorio della Valle d'Aosta è attiva l'allerta valanghe. La criticità è di livello giallo su quasi tutto il territorio regionale per le nevicate fino a bassa quota che potrebbero causare anche medie e grandi valanghe in zone non antropizzate.

Secondo le previsioni meteo del Centro funzionale della Regione le nevicate si attenueranno nelle ore centrali della giornata.

Domani, martedì, sono attese ancora deboli nevicate nel settore nord-occidentale, più frequenti al mattino, e nuvolosità irregolare altrove.

redazione