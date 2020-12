Valle d'Aosta, agevolazioni autostradali confermate anche nel 2021

50% di spostamenti gratis e gratuità della tangenziale di Aosta

AOSTA. Sono confermate anche per il 2021 le agevolazioni autostradali sulla tratta valdostana per i residenti in Valle d'Aosta e la gratuità del pedaggio tra gli svincoli di Aosta Est e Aosta Ovest (Saint-Pierre).

I valdostani che utilizzano il Telepass potranno quindi usufruire anche per il prossimo anno della gratuità di due spostamenti ogni quattro lungo una tratta scelta. È confermato inoltre il tetto massimo di quarantotto spostamenti mensili.

Secondo i dati riferiti dal presidente della Regione, Erik Lavevaz, nel 2020 sono stati 5.490 i valdostani che hanno aderito all'iniziativa. Al 30 novembre scorso i transiti registrati sono stati 68.306 transiti (204 al giorno), con un beneficio complessivo per l'utenza di circa 541 mila euro.

La "tangenziale" di Aosta inoltre è stata utilizzata da 340.812 veicoli sottratti alla viabilità ordinaria della città, con una media di 1.017 veicoli al giorno.

redazione