Meteo, bollettino di criticità per neve e valanghe sul territorio regionale

AOSTA. Il Centro funzionale della Regione ha diffuso oggi un bollettino di criticità per possibili valanghe su tutto il territorio regionale e per nevicate forti fino a bassa quota nel settore orientale.

Il bollettino indica criticità gialla per "precipitazioni nevose a quote basse anche intense oggi in bassa valle e poi più deboli verso il settore nord-occidentale".

Nelle 24 ore sono attesi 10-15 centimetri di neve nella zona centrale della Valle d'Aosta e nella zona-sud occidentale, 15-35 centimetri nella zona orientale e 5-10 centimetri sul settore nord-occidentale.

redazione