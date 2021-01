Aosta, incidente stradale in corso Ivrea: due giovani al pronto soccorso

AOSTA. I sanitari del 118 sono intervenuti oggi pomeriggio per un incidente avvenuto ad Aosta, in corso Ivrea, non lontano dalla chiesa di Sant'Anselmo. Due giovani sono stati portati al pronto soccorso, un ragazzo di 20 anni e uno di 22, entrambi residenti in Valle d'Aosta.

Sulla dinamica dell'incidente sono in corso degli accertamenti.

Sul posto per i rilievi del caso gli agenti della polizia locale.

redazione