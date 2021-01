Un nouvel ouvrage publié par les Archives historiques régionales

AOSTE. Les Archives historiques régionales poursuivent leur activité éditoriale, commencée dans les années 1960 par le directeur de l'époque, M. Lin Colliard, et viennent de publier un nouvel ouvrage intitulé « La valeur d'un château. Le contrôle du territoire en Vallée d'Aoste du XIIIe au XVe siècle. Supplément » dans la série monographique « Bibliothèque de l'Archivum Augustanum » qui compte aujourd'hui 42 volumes.

Rédigé par M. Joseph-Gabriel Rivolin, ancien directeur des Archives historiques régionales, et par M. Roberto Willien, qui travaille aux Archives, le volume de 640 pages comprend l'édition en latin des rubriques des comptes des châtellenies de Bard et de Quart relatives à la défense et à l'entretien des bâtiments de ces deux seigneuries.

Le volume s'inscrit dans l'étude sur les châtellenies valdôtaines entreprise il y a quelques années par de Mme Beatrice Del Bo, professeure d'Histoire médiévale à l'Université de Milan, avec le soutien des Archives historiques régionales. Et constitue le deuxième et dernier volet de cette recherche qui a comporté la publication en 2019, toujours dans la série « Bibliothèque de l'Archivum Augustanum », d'un premier volume avec la transcription des comptes des châtellenies de Châtel-Argent, Brissogne, Cly, Montjovet et Graines.

Les comptes des châtellenies offrent une précieuse documentation sur l'administration des seigneuries qui dépendaient directement de la Maison de Savoie, ainsi que sur l'organisation des finances, l'exercice de la justice, les dépenses militaires ou bien encore la construction et la rénovation des bâtiments. Dans le cadre de leur activité de publication des sources documentaires, les Archives historiques régionales ont donc entrepris l'édition d'une série d'ouvrages pour mieux faire connaître cet important patrimoine culturel du Moyen Age valdôtain.

« Cet intéressant travail de transcription de documents médiévaux – observe l'Assesseur régional aux Biens culturels, M. Jean-Pierre Guichardaz – offre aux chercheurs et aux historiens les clés pour mieux comprendre l'importance et l'évolution des châteaux au fil des siècles ainsi que leur rôle de contrôle du territoire. Il offre aussi un aperçu fascinant sur la vie économique, sociale et militaire de l'époque en ajoutant une ultérieure pièce à la mémoire de notre passé ».

redaction