Fiera di Sant'Orso 2021: l'amore per la tradizione è online su Fieradisantorso.it

AOSTA. Un'idea, un gesto d'amore, la passione e la conoscenza del web fa del portale Fieradisantorso.it dal 1999 il punto di riferimento del mondo artigiano della Valle d'Aosta e dei suoi appassionati ed estimatori nel grande contenitore globale che è internet.

Per più di vent'anni un gruppo di persone capaci, testarde e amanti della tradizione della nostra regione ha fatto crescere il portale della Foire on line. Informazioni raggiungibili ovunque sul web e fotografie, video e dirette streaming per tante edizioni hanno raccontato la Fiera di Sant'Orso di Aosta in rete. E, dal 2016, una Vetrina on line degli Artigiani in cui gli espositori possono dialogare 365 giorni l'anno con gli appassionati dell'artigianato valdostano.

Domani, 30 gennaio 2021, dalle ore 9.30 su Fieradisantorso.it, potrete vedere un evento live streaming di 48 ore. Un prodotto multimediale che vi condurrà attraverso i suoni, i colori e le voci della Millenaria.

La Fiera di Sant'Orso dimostra di essere più forte di una pandemia che cerca di metterci in un angolo buio. La tecnologia, unita alla nostra voglia di vivere e rivivere le nostre passioni, ci farà andare avanti.

Vi aspettiamo domani dalle ore 9.30 su Fieradisantorso.it, dal 1999 l'unico autentico sito della Fiera di Sant'Orso online.



Marco Camilli