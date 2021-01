Fiera on line, su Fieradisantorso.it oltre 27mila visite di appassionati il 30 Gennaio

AOSTA. Sapevamo che il sito Fieradisantorso.it fosse il punto di riferimento nel web degli appassionati delle tradizioni e dell'artigianato valdostano. Ma in un periodo come questo, in cui una pandemia ci limita nella vita quotidiana, non avremmo mai pensato di toccare numeri così elevati. Ieri, 30 Gennaio, 27.251 utenti hanno visitato il sito Fieradisantorso.it realizzato dalla nostra redazione che, con bravura e pazienza, ha costruito una Vetrina attiva dal 2016 con attualmente oltre 300 artigiani che possono essere contattati dai numerosi visitatori.

Ecco un po' di numeri che potrebbero essere utili per comprendere il flusso dei visitatori: Italia 86,5% nello specifico Torino 25,02%, Roma 12,85 %, Milano 11,10% e Aosta 3,01%. Poi abbiamo Germania 9,19% Stati Uniti 1,03%. Questi dati sono la dimostrazione dell'attenzione e della passione suscitata dall'artigianato valdostano per merito della bravura degli artigiani. Passione che, unita alla presenza in rete di Fieradisantorso.it, permette ai maestri artigiani e agli artigiani hobbisti di essere presenti in rete tutto l'anno, di vendere le proprie creazioni e di esportare in questo modo la tradizione e l'ingegno della Valle d'Aosta oltre i confini regionali e nazionali. Serve a poco acquistare strumenti di promozione solo per i valdostani: la Fiera è un evento interregionale e internazionale.

Fieradisantorso.it in questo particolare anno sta inoltre proponendo una diretta web di due giorni su YouTube che sta raccogliendo migliaia di visualizzazioni. I risultati complessivi di questo evento autoprodotto saranno disponibili tra alcuni giorni, quando la piattaforma completerà l'elaborazione dei dati.

Possiamo già affermare che i numeri finora registrati rappresentano un bel successo che gratifica del lavoro svolto tutto l'anno sul portale Fieradisantorso.it, attivo dal 1999. Soddisfazione amplificata dalle testimonianze degli artigiani sui risultati della Vetrina on line in termini di contatti e di vendite.

Ora non rimane che sperare che il 30 e 31 gennaio 2022 sia possibile nuovamente ritrovare gli artigiani, le voci, i colori e i profumi della Fiera di Sant'Orso nelle vie della città di Aosta. Sarebbe il segnale di una vita, oggi sconvolta dal virus, che è riuscita a sconfiggere al Covid-19.

Buona Foire a tutti

Marco Camilli