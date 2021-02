Aosta, da Autostrade 20 tablet per la didattica a distanza

AOSTA. La scuola San Francesco di Aosta ha ricevuto venti tablet per la didattica a distanza nell'ambito di una più ampia iniziativa promossa sul territorio nazionale da Autostrade per l’Italia, con la collaborazione operativa del Ministero dell'Istruzione.

Avviata da alcune settimane, l’iniziativa di Autostrade vede tra i beneficiari diciotto istituti scolastici sul territorio nazionale, indicati dal Ministero dell’Istruzione, che riceveranno centinaia di devise utili alla didattica a distanza, oltre ad alcune Lim e Smart TV.

"Siamo orgogliosi di essere stati inseriti in un progetto che prevede un concreto supporto alle scuole al fine di migliorare e promuovere una cittadinanza digitale", afferma in una nota la dirigente scolastica Rosina Meloro. "In questo momento di pandemia, in cui è sempre più importante l’utilizzo di strumentazioni informatiche, i tablet donati da Autostrade per l’Italia permettono lo sviluppo di attività interattive che sempre più motivino i nostri studenti. Grazie alla donazione la scuola svilupperà nel secondo quadrimestre, in maniera trasversale a tutte le discipline, un progetto multimediale nel quale i ragazzi useranno app, quali Book Creator, Kahoot e GSuite, per creare un libro interattivo che sia una testimonianza del loro processo di crescita".

C.R.