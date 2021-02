Coronavirus, dal Cts via libera allo sci nelle regioni gialle

L'indicazione del Comitato tecnico scientifico: ok alla riapertura degli impianti dal 15 febbraio

AOSTA. Semaforo verde del Comitato tecnico scientifico allo sci. Gli impianti possono riaprire secondo le valutazioni del Cts, ma soltanto nelle regioni gialle.

Il via libera è arrivato al termine della riunione di analisi del protocollo elaborato dalle Regioni.

Secondo il Comitato la riapertura degli impianti è compatibile con l'attuale situazione epidemiologica, ma soltanto nelle zone in cui la pandemia è tenuta sotto controllo. Per questo l'indicazione è di permettere lo sci solo nelle regioni classificate in giallo, come la Valle d'Aosta, e di prorogare lo stop per le zone arancioni e rosse.

La chiusura degli impianti è valida fino al 15 febbraio, quindi la possibile riapertura è da attendersi da quella data. Si tratta di una buona notizia per il settore, che però arriva al termine di una stagione mai iniziata e irrimediabilmente compromessa.

Inoltre, è bene evidenziarlo, non si tratta di una decisione già presa. Quella del Cts è una indicazione. Bisognerà attendere il nuovo governo - se per allora se ne sarà formato uno - e i provvedimenti che adotterà sia in merito allo sci sia riguardo alla libertà di spostarsi da una regione e l'altra.

Marco Camilli