Zona gialla, ripartono alcuni servizi delle biblioteche regionali

Dall'8 febbraio servizi ampliati alla biblioteca B. Salvadori di Aosta e nelle biblioteche comprensoriali di Châtillon, Donnas, Morgex e Verrès

AOSTA. Come effetto del ritorno della Valle d'Aosta in zona gialla le biblioteche del territorio possono ampliare i servizi proposti agli utenti. Dall'8 febbraio la biblioteca regionale di Aosta B. Salvadori e le biblioteche comprensoriali di Châtillon, Donnas, Morgex e Verrès saranno accessibili con accesso contingentato e controllato.

In particolare alla biblioteca di Aosta sarà possibile accedere senza prenotazione alle sezioni di prestito di adulti, ragazzi, alla sezione consultazione e al fondo valdostano e usufruire delle postazioni di studio con i limiti dovuti al distanziamento interpersonale. Gli utenti sarà chiesto di occupare le postazioni per un massimo di 3 ore per consentire l'avvicendamento con altre persone.

L’orario di apertura è quello consueto, dalle ore 9 alle ore 19, a esclusione del lunedì mattina. Le altre sezioni della biblioteca rimangono per il momento ancora chiuse al pubblico e le postazioni informatiche non sono utilizzabili ad eccezione di quelle di autorestituzione e autoprestito e di consultazione del portale Cordela al fondo valdostano.

Le biblioteche comprensoriali regionali di Châtillon, Donnas, Morgex e Verrès, oltre al servizio di prestito in sede, consentiranno nuovamente l'accesso in forma contingentata e senza prenotazione alle postazioni di studio.



E.G.