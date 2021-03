Bertin alla guida del Coordinamento di valutazione delle politiche pubbliche

AOSTA. Il presidente del Consiglio regionale Alberto Bertin è alla guida del Coordinamento per la valutazione delle politiche pubbliche nell'ambito della Conferenza dei presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome. Il Coordinamento è legato al progetto "CAPIRe" per promuovere la cultura e l'uso della valutazione delle politiche in seno alle assemblee regionali.

"Sono onorato di questa nomina, che consentirà alla Valle d'Aosta di partecipare attivamente a un progetto in cui credo e il cui obiettivo è quello di diffondere l'utilizzo di strumenti innovativi per il controllo sull'attuazione delle leggi, la valutazione degli effetti delle politiche pubbliche e dare nuova centralità alle assemblee elettive", dice Bertin.

Il mese scorso si è svolto un incontro tra i consiglieri regionali e il responsabile del comitato tecnico del progetto CAPIRe. "È stata l'occasione - prosegue il presidente del Consiglio Valle - per approfondire e condividere il significato della funzione consiliare di controllo e valutazione delle politiche regionali, che non può comunque prescindere da un supporto tecnico delle strutture consiliari e dal coinvolgimento istituzionale della Giunta. Nel piano della performance 2021-2023 dell'Assemblea valdostana è stata inserita un'area strategica dedicata che riguarda proprio la qualità del prodotto legislativo connessa allo svolgimento della funzione valutativa".

redazione