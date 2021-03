Ancora una protesta in piazza ad Aosta contro le chiusure per il Covid-19

Davanti a palazzo regionale anche una bara che simboleggia la Valle d'Aosta

AOSTA. La filiera somministrazione è tornata a manifestare questa mattina davanti a palazzo regionale, ad Aosta, contro le chiusure per il Covid-19 e la mancanza di sostegni. Presenti alla protesta diverse decine di persone, commercianti, lavoratori stagionali, ristoratori e baristi.

Una delegazione è stata ricevuta in Regione.

In occasione della Giornata nazionale in memoria delle vittime del Covid in piazza, insieme a cartelli e campanacci, è stata portata anche una bara con il cartello "la Valle d'Aosta deceduta ringrazia Stato e Regione".

M.C.