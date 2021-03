Screening nelle scuole superiori, finora 0,17% di positivi

Effettuati più di 1.700 test su studenti e personale. La campagna prosegue per tutto marzo

AOSTA. Lo 0,17 per cento di tamponi per il Covid-19 finora esaminati nelle scuole secondarie di secondo grado della VAlle d'Aosta hanno dato esito positivo. Si tratta di 3 risultati positivi al Sars-CoV-2 su 1.765 test su studenti e personale effettuati nell'ambito della campagna di screening iniziata la scorsa settimana e che proseguirà sino a fine marzo.

In base agli ultimi dati aggiornati a venerdì sono stati effettuati 444 tamponi all'istituto tecnico professionale C. Gex, 86 al Liceo classico, artistico e musicale, 534 al Liceo delle scienze umane e scientifico Regina Maria Adelaide (scuola in cui si registra l'adesione più alta), 172 al Liceo scientifico e linguistico E. Berard di Aosta, 442 all'Isiltp di Verrès e infine 87 al liceo paritario di Courmayeur.

Nei prossimi giorni la campagna si sposterà nelle altre scuole secondarie di secondo grado della Valle d'Aosta.

Clara Rossi