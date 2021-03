Luci e monumenti spenti in Valle d'Aosta per M'illumino di meno 2021

AOSTA. Luci spente in Valle d'Aosta, oggi, per l'iniziativa M'illumino di meno e la Giornata mondiale del risparmio energetico. Nella nostra regione molti enti hanno aderito all'edizione 2021 dell'iniziativa promossa dalla trasmissione Caterpillar di Radio2 e dedicata quest'anno al "Salto di specie".

L'Amministrazione regionale per l'occasione ha invitato i propri i dipendenti ad adottare ogni giorno, anche sul luogo di lavoro, comportamenti improntati al risparmio energetico per abbassare le emissioni, migliorare la qualità dell'aria e ridurre le emissioni in atmosfera che alterano il clima, considerate responsabili dell'accelerazione del riscaldamento globale.

Il Comune di Aosta ha deciso di spegnere per un paio di ore oggi, dalle 19, l'illuminazione esterna del municipio e dei portici di piazza Chanoux e via Xavier de Maistre. Inoltre la giunta comunale del capoluogo ha adottato il decalogo predisposto dalla trasmissione “Caterpillar” per la campagna informativa come atto d’indirizzo per le prossime deliberazioni in materia di sensibilizzazione individuale e collettiva con riguardo ai temi dell’ambiente.

La decisione di "spegnere" monumenti e luoghi simbolo è stata presa anche da altri comuni, per esempio Morgex terrà al buio la Tour de l'Archet.

Sempre per la giornata del risparmio energetico la direzione aziendale dell'Usl Valle d'Aosta ha inoltrato ai suoi 2.500 dipendenti il decalogo di M'illumino di meno.

1. Spegnere le luci quando non servono

2. Spegnere e non lasciare in stand by gli apparecchi elettronici

3. Sbrinare frequentemente il frigorifero; tenere la serpentina pulita e distanziata dal muro in modo che possa circolare l'aria

4. Mettere il coperchio sulle pentole quando si bolle l'acqua ed evitare sempre che la fiamma sia più ampia del fondo della pentola

5. Se si ha troppo caldo abbassare i termosifoni invece di aprire le finestre

6. Ridurre gli spifferi degli infissi riempiendoli di materiale che non lascia passare aria

7. Utilizzare le tende per creare intercapedini davanti ai vetri, gli infissi, le porte esterne

8. Non lasciare tende chiuse davanti ai termosifoni

9. Inserire apposite pellicole isolanti e riflettenti tra i muri esterni e i termosifoni

10. Utilizzare l’automobile il meno possibile e se necessario condividerla con chi fa lo stesso tragitto. Utilizzare la bicicletta per glispostamenti in città.

+1 Pianta un albero o una pianta.

Clara Rossi