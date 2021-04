A Roma anche le Partite Iva della Valle d'Aosta

AOSTA. Autonomie e Partite Iva della Valle d'Aosta annunciano il ritorno a Roma per la manifestazione dell'8 aprile su riaperture e ristori.

La protesta è organizzata "contro un governo che in realtà finge di interessarsi delle imprese e delle famiglie dandoci l'accontentino come se fossero bocconi per cinghiali", si legge in una nota. "Il problema non è l'emergenza sanitaria in se, ma la mancanza di reali sostegni a chi ha voluto rispettare le normative regionali da bravo soldato restando chiuso e abbandonato a se stesso. Da oggi si cambia, ci saranno azioni mirate per protestare e cambiare queste misure inodonee".

"Se sarà necessario - si legge ancora - scavalcheremo il nostro Governo regionale, prenderemo decisioni autonomamente e marceremo ad Aosta come a Roma, portanto sempre più testimonianze affinché cessi questa vergognosa situazione".

redazione