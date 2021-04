Già 489 domande in Regione per l'indennità Naspi

Le richieste inviate finora valgono il 65% delle risorse a disposizione





AOSTA. Dal 6 aprile quasi 500 domande sono già arrivate in Regione per accedere all'indennità di disoccupazione rivolta ai resident in Valle d'Aosta. Si tratta per l'esattezza di 489 richieste di erogazione della somma (tra i 1.000 e i 1.500 euro a seconda della durata del periodo di mancata copertura della Naspi) che assorbono il 65 per cento del totale delle risorse messe a disposizione.

Per accedere alla misura "il requisito indispensabile per la presentazione delle domande è non avere in essere un contratto di lavoro", sottolinea l'assessorato regionale dello sviluppo economico. "Le dichiarazioni mendaci sono passibili di sanzione".

L'istanza deve essere inviata attraverso la piattaforma telematica regionale delle "misure Covid" utilizzando l'identità digitale Spid o la carta di identità elettronica o la carta nazionale dei servizi. Il 30 novembre scadono i termini.





redazione