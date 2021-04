Cervinia, per l'estate impianti aperti dal 12 giugno

Dopo la stagione invernale cancellata, quella estiva durerà fino al 12 settembre

VALTOURNENCHE. Per rimediare almeno in parte alla stagione invernale cancellata dal Covid, Cervinia è pronta a lanciare una stagione estiva particolarmente lunga. La Cervino spa aprirà gli impianti per il Plateau Rosà per tre mesi, dal 12 giugno al 12 settembre, e con orari di attività degli impianti stessi prolungati rispetto al solito.

In aggiunta alla ski area del Plateau Rosà ci sarà il Gravity Park in funzione.

"Con una stagione estiva più lunga si spera di consentire a tutti gli appassionati di fruire di qualche giornata di sci ai piedi del Cervino", evidenzia la società degli impianti a fune.

A settembre, inoltre, mese in cui gli sci club intensificano i propri allenamenti "qualora ci fossero richieste, la società valuterà di prorogare l’apertura fino al 19".

C.R.