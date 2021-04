Covid, per la Valle d'Aosta probabile terza settimana di lockdown

L'Italia si tinge di arancione mentre per la Valle d'Aosta è attesa la proroga della zona rossa

AOSTA. Il Comitato tecnico-scientifico e il governo Draghi valuteranno nelle prossime ore le nuove regole anti Covid suggerite dalle Regioni per le progressive riaperture delle attività sul territorio nazionale, ora che l'andamento generale della pandemia in Italia sta rallentando.

In attesa della definizione delle linee guida l'attenzione è rivolta, come è ormai abitudine nel fine settimana, ai dati del monitoraggio sull'andamento della pandemia.

Molte regioni nei prossimi giorni passeranno in arancione o ci rimarranno, alcune delle quali avendo dati da zona gialla. Ma la Valle d'Aosta probabilmente non sarà tra queste.

I numeri sull'incidenza dei casi e l'Rt dell'ultimo monitoraggio erano ampiamente da zona rossa e non paiono essere migliorati abbastanza per abbassarsi sotto la soglia della massima allerta. Per la Vallée quindi si prevede la terza settimana consecutiva di lockdown.

L'ufficialità comunque arriverà soltanto con la diffusione dei dati del monitoraggio.

Clara Rossi