Aosta, 5 incontri primaverili nello Spazio di conciliazione familiare

Il servizio di supporto è dedicato alle coppie e alle famiglie in crisi

AOSTA. Il Centro delle famiglie della Valle d'Aosta e l'Ufficio pastorale della famiglia e della terza età della diocesi di Aosta hanno definito le prossime date degli incontri primaverili proposti dallo Spazio di conciliazione familiare. Coppie e famiglie possono usufruire del servizio in presenza, se le restrizioni contro il Covid-19 lo consentiranno, il 26 aprile, 10 e 24 maggio e 14 e 28 giugno tra le ore 17 e le ore 19.

Lo Spazio di conciliazione offre la possibilità alle coppie e alle famiglie di ricucire i legami inividuando i problemi nel rapporto e lavorando per risolverli. Il percorso è accompagnato da una équipe di professionisti di cui fanno parte uno psicologo, un avvocato e un assistente sociale, oltre ad un sacerdote.

Il servizio è organizzato presso il Centro per le famiglie situato in via Federico Chabod, ad Aosta. Per prenotare un appuntamento è possibile telefonare (numero 331 7581349).

E.G.