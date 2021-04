Coronavirus, Valle d'Aosta torna arancione dal 26 aprile

Entro lunedì una nuova ordinanza del presidente della Regione

AOSTA. Da lunedì 26 aprile la Valle d'Aosta sarà nuovamente arancione. Confermato il miglioramento della situazione dei contagi che nella settimana dal 12 al 18 aprile, quella presa in considerazione per il monitoraggio della Cabina di regia diffuso oggi.

Con 329 casi segnalati nel periodo in questione, per la Valle d'Aosta la stima dell'Rt puntuale passa a 0.94 (valore medio in una forbice da 0.85 a 1.03) e la valutazione di impatto a "moderata". Anche la classificazione complessiva di rischio è "moderata" e la valutazione generale è compatibile con uno scenario di trasmissione di tipo 1.

Sabato 24 aprile il presidente della Regione Erik Lavevaz firmerà un'ordinanza per la zona arancione. Da Palazzo regionale sono giunte alcune anticipazioni sui contenuti del provvedimento.

L'odinanza, oltre a recepire le norme nazionali, consentirà gli spostamenti su tutto il territorio regionale, in deroga alla norma nazionale, tra le ore 5 e le 22, in particolare per usufruire di servizi non disponibili nel proprio comune o per svolgere le attività motorie all’aperto consentite dalle norme. A coloro che non risiedono nel territorio regionale è permesso l’ingresso in Valle d’Aosta per recarsi presso le proprie abitazioni diverse da quella principale (seconde case).

Le attività didattiche delle scuole dell’infanzia, delle scuole primarie e della scuola secondaria di primo grado, nonché dei servizi educativi per l’infanzia si svolgono in presenza.

Le attività didattiche della scuola secondaria di secondo grado si svolgono in modalità in presenza al 70%.







Marco Camilli

(aggiornato)