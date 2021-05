Scuola, al via le domande per le borse di studio 2020/2021

La misura di sostegno per le spese di istruzione è rivolta agli studenti valdostani che frequentano le scuole primarie e secondarie

AOSTA. L'amministrazione regionale ha approvato i criteri di assegnazione delle borse di studio per l'anno scolastico 2020/2021 a sostegno della spesa delle famiglie valdostane per l'istruzione e in particolare per trasporto scolastico, attrezzature informatiche, materiale di cancelleria e didattico anche a supporto di studenti con dsa.

Il contributo è destinato a studenti delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado e a studenti del sistema di Istruzione e Formazione Professionale.

Le domande possono essere inviate esclusivamente tramite posta cartacea o elettronica entro il prossimo 30 settembre.

Il bando di concorso e il modulo di domanda possono essere scaricati dal sito Internet della Regione nella sezione dedicata all'istruzione.

redazione