Valle d'Aosta in zona gialla, consumazioni anche al chiuso in bar e ristoranti

Nuova ordinanza del presidente Lavevaz con le disposizioni valide dal 24 maggio

AOSTA. Dalla prossima settimana in Valle d'Aosta le attività di ristorazione potranno servire ai tavoli anche al chiuso fino alle 23, orario del coprifuoco notturno. Lo stabilisce l'ordinanza n. 228 firmata oggi dal presidente della Regione Erik Lavevaz in vista del ritorno in zona gialla e valida fino al 6 giugno.

«Il carattere integralmente montuoso del territorio della Regione e le relative condizioni climatiche limitano fortemente lo svolgimento delle attività di ristorazione con consumo al tavolo all'aperto, sia a pranzo che a cena», si legge nell'ordinanza che deroga alle restrizioni nazionali.

La misura non sarà in vigore fin da subito bensì a cominciare dal 28 e fino al 31 maggio prossimi. Dal prossimo venerdì pertanto «le attività legate alla ristorazione potranno svolgersi anche al chiuso, fino alle ore 23, garantendo così il consumo al tavolo nel rispetto delle regole del distanziamento e per un massimo di 4 persone, salvo che siano tutte conviventi».

Già da lunedì 24 maggio parchi zoologici, faunistici e parchi avventura potranno riaprire al pari di musei e luoghi della cultura. Potranno riaprire anche le palestre nel rispetto di protocolli e linee guida, assicurando la distanza minima di 2 metri da persona a persona e utilizzando sistemi di ricambio d'aria.

Clara Rossi