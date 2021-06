Un futuro per l'informazione, presidio anche ad Aosta

Giornalisti in piazza per sollecitare il governo a tutelare la dignità e il ruolo del mondo dell'informazione

AOSTA. Giornalisti in piazza oggi ad Aosta per chiedere "un futuro per l'informazione". La manifestazione, organizzata in concomitanza con i presidi in corso in tante altre piazze italiane, vedrà la consegna al presidente della Regione Erik Lavevaz di un documento intitolato "Un patto con le istituzioni per il futuro dell'informazione".

In Valle d'Aosta la manifestazione è organizzata con l'Asva, l'Associazione stampa valdostana. «La battaglia del sindacato prosegue - spiega una nota - con l'obiettivo di sensibilizzare le istituzioni sulle condizioni di lavoro dei cronisti e delle croniste italiane, perché il governo riconosca il ruolo dell'informazione anche con provvedimenti concreti a tutela della dignità, dei diritti e delle tutele degli operatori del settore. In una fase di ripartenza e di grande incertezza, il ruolo dell'informazione va riconosciuto dalle istituzioni».

