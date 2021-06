Una piattaforma telematica dell'Usl per le notifiche preliminari dei cantieri

AOSTA. Il Servizio di prevenzione e sicurezza sul lavoro dell'Usl della Valle d'Aosta sta perfezionando un nuovo sistema per velocizzare e uniformare le procedure burocratiche legate alle comunicazioni di avvio di nuovi cantieri. Gli uffici dell'azienda stanno infatti predisponendo una piattaforma telematica che consentirà di trasmettere digitalmente le notifiche preliminari obbligatorie per legge.

Qualche dettaglio in più sull'iniziativa è comunicato dall'azienda sanitaria. «Nell'ottica di una maggiore efficienza del sistema - spiega -, il Servizio Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro, Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Usl, sta mettendo a punto i passaggi conclusivi del percorso che, a regime, darà la possibilità a committenti e professionisti di effettuare la notifica preliminare inserendo i dati direttamente su piattaforma online dotata di sistema di geolocalizzazione».

Nel mese in corso, con il supporto del Celva, sono in programma le attività di formazione rivolte ai tecnici delle amministrazioni committenti per l'uso della piattaforma.

L'iniziativa «attuata con il supporto tecnico di azienda informatica specializzata nel settore, rientra nell’ottica della progressiva ed ormai ineludibile digitalizzazione della pubblica amministrazione e semplificazione dei procedimenti amministrativi».

Clara Rossi