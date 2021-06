Candidature aperte per il 12° Premio regionale del volontariato

Questa edizione 2021 è dedicata alle nuove emergenze legate al Covid-19

Prende il via la dodicesima edizione del Premio regionale per il volontariato organizzato dal Consiglio regionale della Valle d'Aosta. L'iniziativa intende valorizzare il ruolo del volontariato nella società valdostana erogando dei contributi per sostenere le attività giudicate più meritorie.

Quest'anno l'attenzione è indirizzata alle iniziative che si occupano delle nuove emergenze dovute all'epidemia da Covid-19. Saranno premiati «i migliori progetti - si legge nella presentazione del Premio - volti a superare la fase critica attuale, siano essi rivolti al miglioramento della vita o alla promozione e valorizzazione dei diritti delle persone in campo socio-assistenziale, socio-sanitario e socio-educativo».

Possono essere candidate associazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, gruppi di volontari appartenenti a un'associazione di volontariato ed enti con finalità di solidarietà sociale che operino a titolo volontario. Il requisito essenziale è che questi soggetti operino sul territorio valdostano.

Anche questa edizione Premio regionale per il volontariato è sostenuto da Csv Valle d'Aosta, Lions Club Aost Host e Aosta Mont-Blanc, Rotary Club Aosta e Courmayeur Valdigne e dagli Alpini.

Lo scorso anno (foto) il Premio regionale del Volontariato fu assegnato al progetto "Ri-partire insieme" dell'associazione Partecipare Conta, impegnata nel promuovere il volontariato tra i giovani con una particolare attenzione verso il mondo della disabilità. I riconoscimenti furono attribuiti ai progetti "Smart social working associativo per donare vita a chi è malato" dell'Avis, "Une voix spéciale" dell'Associazione nazionale genitori soggetti autistici Valle d'Aosta, "#iorestoacasa e… scrivo una storia" dei Volontari del soccorso di Donnas, "IO malato di cancro al tempo del Covid" dell'associazione Viola, "Essere studenti DSA in tempi di pandemia!" di Antenne handicap VdA onlus.

Clara Rossi